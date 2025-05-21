Директоров завода в Ростове заподозрили в хищении 1 млрд рублей из оборонзаказа

В Ростовской области взяли под стажу часть подозреваемых в хищении более 1 млрд рублей из средств государственного оборонного заказа. Еще одна предполагаемая участница преступной схемы скрылась от следствия и сейчас находится в федеральном розыске, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.