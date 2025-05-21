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Директоров завода в Ростове заподозрили в хищении 1 млрд рублей из оборонзаказа

В Ростовской области взяли под стражу подозреваемых в хищении средств гособоронзаказа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области взяли под стажу часть подозреваемых в хищении более 1 млрд рублей из средств государственного оборонного заказа. Еще одна предполагаемая участница преступной схемы скрылась от следствия и сейчас находится в федеральном розыске, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным ведомства, в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) подозревают руководителей и собственников трех подшипниковых заводов: ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь».

Ранее оперативники установили причастность к преступлению генерального директора и директора по экономике и финансам ООО «10-ГПЗ», а также двоих собственников указанного предприятия.

— Фигурантом дела стал бывший заместитель руководителя Росстандарта России. Предварительно, он организовал хищение вместе с родственниками из числа собственников предприятия, — прокомментировали в УФСБ.

Добавим, до задержания подозреваемых силовики и представители Главного военного следственного управления СК России провели масштабные обыски у подозреваемых.

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