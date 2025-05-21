Стены полностью разрушены: главное о взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе

А в сентябре 2024 года несколько взрывов привели к сильному пожару в московском ЖК «Селигер Сити». В результате погиб мужчина, который за несколько дней до ЧП принес в свою квартиру несколько газовых баллонов. Тогда одни местные жители говорили, что потерпевший планировал устанавливать у себя натяжные потолки, другие были уверены, что он таким образом совершил самоубийство — до этого от мужчины ушла жена, после чего он несколько раз пытался покончить с собой.