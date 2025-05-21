Стены полностью разрушены: главное о взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе

Утром 21 мая в жилом доме в Ставрополе произошел взрыв газа. Повреждения получили четыре квартиры, одна из них полностью разрушена. Три человека пострадали. Возбуждено уголовное дело, юристы подчеркивают, что газифицировать такие высокие дома запрещено. Главное о происшествии к этому часу — в материале «Вечерней Москвы».
Как и из-за чего произошел взрыв.
Взрыв произошел около 07:00 в понедельник, 21 мая, в многоэтажке на улице Тухачевского, 30/8. Предварительно, причиной стала утечка из газового котла, который стоял в одной из квартир на 18-м этаже.
— В квартире был газовый котел-колонка, то есть он обеспечивал и отопление, и подогрев воды. Скорее всего, утечка была, там произошел именно хлопок газовоздушной смеси, — приводит слова представителей правоохранительных органов Интерфакс.
Ударная волна разрушила несущие стены и перекрытия, груда кирпичей разлетелась на десятки метров. В результате были повреждены четыре квартиры, одна из них полностью разрушена. Также обломки задели соседний дом и порядка 20 автомобилей, припаркованных во дворе.
В квартире, которая была эпицентром взрыва, разгорелся пожар, к настоящему моменту его уже потушили. Также дом отключили от коммуникаций, а во всем Ставрополе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Сколько человек пострадали.
При взрыве пострадали три человека, в том числе ребенок. Двоим из них оказали помощь на месте, их состояние оценивают как удовлетворительное. Еще одну пострадавшую госпитализировали.
— Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — пишет ставропольский Минздрав.
О погибших при взрыве не сообщалось.
Реакция властей Ставрополя.
После взрыва к поврежденному дому прибыли все городские экстренные службы. Их работу на месте происшествия контролирует мэр Ставрополя Иван Ульянченко.
— Нахожусь на месте трагедии, ситуацию держу на личном контроле, — написал глава города в своем Telegram-канале.
Также за ситуацией следят губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и прокурор Промышленного района города Ставрополя Александр Ряхин.
Кроме того, по факту взрыва было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
— Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при техническом обслуживании газового оборудования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Как рассказала «Вечерней Москве» кандидат юридических наук, доцент МГЮА Анастасия Рагулина, уголовное дело об умышленном уничтожении имущества еще не говорит о том, что происшествие имело какую-то криминальную составляющую. По ее словам, в дальнейшем дело могут переквалифицировать.
— Скорее всего, будут расследовать дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и, возможно, о непреднамеренном уничтожении имущества. Потому что дело может быть в том, что газовая компания неправильно установила оборудование или вовремя его не проверила, — пояснила Рагулина.
Компенсируют ли жильцам разрушенные квартиры.
Дом, в котором произошел взрыв, изначально был построен незаконно, потому что в России запрещено проводить газ в жилые здания, в которых более десяти этажей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константин Крохин.
— Такие дома запрещено строить во всех регионах России, однако такие грубейшие нарушения по-прежнему остаются массовым явлением. Поэтому застройщика было бы возможно привлечь к уголовной ответственности как минимум за это. Но проблема в том, что найти застройщика может быть невозможно, потому что для строительства домов с такими нарушениями часто используют фирмы-однодневки. После завершения работ эти компании ликвидируют, а их руководители уезжают за границу, — пояснил эксперт.
Взрывы в Махачкале 25 марта.
При этом он отметил, что если следователи не найдут застройщиков, то ответственность за взрыв понесет газовая компания. По закону она будет обязана выплатить компенсации и собственникам разрушенных квартир, и владельцам поврежденных осколками автомобилей.
— Закон устанавливает, что виновник обязан возместить весь ущерб, вплоть до выплаты всей стоимости разрушенной квартиры. Но может быть так, что суд вынесет соответствующее решение, а у виновника не окажется средств на компенсацию, потому что ущерб был достаточно большим. В таком случае даже вступившие в силу судебные решения не смогут быть исполнены. Поэтому судебный акт не гарантирует реального возмещения ущерба, — рассуждает Крохин.
Если после взрыва некоторые местные жители остались без крыши над головой, то, по словам юриста, их могут поселить в пункты временного размещения или в гостиницу. Однако и эта мера будет временной.
— Если у человека нет денег на покупку или съем нового жилья, то спустя какое-то время его просто выселят из гостиницы, у властей не будет оснований предоставлять им какое-то постоянное жилье. Исключение — социально незащиненные группы населения, например, инвалиды, сироты, ветераны. Они смогут встать в очередь на получение квартиры, но ждать своей очереди придется годы, — заключил собеседник «Вечерней Москвы».
Другие случаи взрывов из-за утечек газа.
Утечки газа регулярно происходят по всей России, нередко это приводит к несчастным случаям и серьезным происшествиям. Например, 25 марта сразу два таких инцидента произошли в Махачкале. Сначала взрыв прогремел в многоквартирном доме на седьмом этаже. Незадолго до этого одна из местных жительниц почувствовала запах газа. Взрыв произошел, когда она решила включить свет.
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Спустя примерно полчаса второй взрыв раздался в магазине сотовой связи в соседнем районе. В результате обоих ЧП пострадали семь человек. Причиной первого и второго взрыва стала утечка газа.
До этого, в ночь на 5 марта, газовый баллон взорвался в пятиэтажке в доме в городе Белореченске Краснодарского края. Предварительно было установлено, что баллон использовали жильцы одной из квартир при установке натяжных потолков. В результате пострадали пять человек, одного из них госпитализировали с ожогами 70 процентов тела, позднее он умер в больнице.
В конце октября 2024 года взрыв газа произошел в пятиэтажке в Черкесске. Два верхних этажа оказались полностью разрушены, в результате погибли четыре человека, пострадали еще как минимум 11. Причиной взрыва сочли утечку газа, в которой могла быть виновата погибшая пенсионерка — незадолго до ЧП женщина не пустила к себе в квартиру сотрудников газовой службы и обматерила пришедших к ней полицейских.
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В августе того же года мощный взрыв прогремел в пятиэтажке в Нижнем Тагиле. В здании полностью обрушились два подъезда, под завалами оказались как минимум 20 человек, в том числе двое новорожденных детей. Взрывная волна выбила окна в детском саду, находящемся в 50 метрах от разрушенного дома.
А в сентябре 2024 года несколько взрывов привели к сильному пожару в московском ЖК «Селигер Сити». В результате погиб мужчина, который за несколько дней до ЧП принес в свою квартиру несколько газовых баллонов. Тогда одни местные жители говорили, что потерпевший планировал устанавливать у себя натяжные потолки, другие были уверены, что он таким образом совершил самоубийство — до этого от мужчины ушла жена, после чего он несколько раз пытался покончить с собой.