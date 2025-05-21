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В Магадане вооруженный мужчина заставил жертву взять кредит

В Магадане мужчина, познакомившись с женщиной на сайте знакомств, договорился о встрече. Однако вместо девушки к нему явился злоумышленник в полицейской форме с ружьём, потребовавший оформить кредит на 1,8 млн рублей. Потерпевший сумел сбежать и обратился в полицию. Подозреваемый задержан спустя 15 минут после заявления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О том, что знакомство в интернете может закончиться опасной ситуацией, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Необычный случай произошёл в Магадане, где местный житель стал жертвой разбойного нападения после встречи с человеком, с которым познакомился на сайте знакомств.

Мужчина ожидал в своей квартире девушку, с которой общался онлайн. Однако вместо неё к нему пришёл мужчина в полицейской форме. Представившись сотрудником правоохранительных органов, злоумышленник попросил воды, а затем внезапно направил на хозяина ружьё.

Нападавший потребовал, чтобы магаданец оформил кредит на сумму 1,8 миллиона рублей. Потерпевшему удалось сбежать, когда они направились к банкомату для обналичивания средств. После этого он сообщил о происшествии в полицию.

Подозреваемый был задержан в течение 15 минут после обращения потерпевшего. В ходе следствия выяснилось, что преступник вёл переписку с мужчиной, выдавая себя за женщину. Перед встречей он надел полицейскую форму, парик и очки, чтобы скрыть свою внешность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.