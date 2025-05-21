В Магадане вооруженный мужчина заставил жертву взять кредит

В Магадане мужчина, познакомившись с женщиной на сайте знакомств, договорился о встрече. Однако вместо девушки к нему явился злоумышленник в полицейской форме с ружьём, потребовавший оформить кредит на 1,8 млн рублей. Потерпевший сумел сбежать и обратился в полицию. Подозреваемый задержан спустя 15 минут после заявления.