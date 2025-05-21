Неизвестные залили пеной фонтан на Английском проспекте в Петербурге

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что фонтанный сезон в 2025 году стартовал 21 апреля. На данный момент городские улицы и площади украшают 104 водных жемчужин. Добавим, что еще один фонтан построят на Планерной улице до конца 2026 года.