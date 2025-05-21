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Неизвестные залили пеной фонтан на Английском проспекте в Петербурге

Декоративное сооружение в Адмиралтейском районе пострадало от рук хулиганов.

Источник: Водоканал Санкт-Петербурга — Telegram

Сегодня, 21 мая, неизвестные залили пеной фонтан на Английском проспекте в Петербурге. После этого водную жемчужину пришлось полностью отключить, чтобы привести в порядок. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».

— Сейчас специалисты промывают чаши и проверяют работоспособность оборудования. Запуск декоративного сооружения намечен на завтра, 22 мая, — говорится в сообщении.

Представители «Водоканала» добавили, что подаст заявление в полицию. Напомним, за порчу городского имущества хулиганов привлекут к административной ответственности.

После происшествия жителей и гостей Петербурга призвали относиться к фонтанам бережно. Ведь химические средства способны нанести им серьезный вред.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что фонтанный сезон в 2025 году стартовал 21 апреля. На данный момент городские улицы и площади украшают 104 водных жемчужин. Добавим, что еще один фонтан построят на Планерной улице до конца 2026 года.