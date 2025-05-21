Башкирия рассмотрит возможность бюджетной поддержки «Салавата Юлаева»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» может начать финансироваться из бюджета Башкирии. О такой возможности высказался глава республики Радий Хабиров.
В беседе с корреспондентом ТАСС Хабиров сообщил, что текущий объем финансирования будет сохранен. Он подчеркнул наличие договоренностей с нефтяной компанией «Башнефть» о продолжении поддержки клуба, не исключив при этом дополнительного бюджетного софинансирования в перспективе.
Напомним, что в сезоне 2024/2025 уфимская команда добилась значительного успеха, завоевав бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги. В борьбе за выход в финал «Салават Юлаев» уступил ярославскому «Локомотиву».
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