Башкирия рассмотрит возможность бюджетной поддержки «Салавата Юлаева»

В беседе с корреспондентом ТАСС Хабиров сообщил, что текущий объем финансирования будет сохранен. Он подчеркнул наличие договоренностей с нефтяной компанией «Башнефть» о продолжении поддержки клуба, не исключив при этом дополнительного бюджетного софинансирования в перспективе.