В Тольятти устранивший теракт полицейский попался на взятке

По версии следствия, преступление было совершено в июле 2024 года. Осужденный, который на тот момент занимал пост командира взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД, «лично получил от физического лица взятку» на сумму 40 тыс. руб. За незаконное вознаграждение он должен был отказаться от составления протокола в отношении нетрезвого водителя. После получения взятки инспектора ГИБДД задержали.