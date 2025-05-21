В Таганроге изъяли контрафактный табак почти на 16 млн рублей

В Таганроге у 36-летнего местного жителя изъяли более 117 тысяч пачек сигарет без маркировки на 15,9 млн рублей. Об этом рассказали в полиции.
— Незаконный товар нашли во время проверки оперативной информации. Предварительно, мужчина приобрел продукцию за пределами региона, и получил ее с помощью почтовых транспортных отправлений, — сообщили в направлении по связям со СМИ УМВД России по Таганрогу.
Правоохранители считают, что контрафакт был предназначен для дальнейшего сбыта. Сейчас выясняются обстоятельства преступления, а также выясняются все возможные подозреваемые. По результатам примут процессуальное решение.
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