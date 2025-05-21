В Таганроге изъяли контрафактный табак почти на 16 млн рублей

— Незаконный товар нашли во время проверки оперативной информации. Предварительно, мужчина приобрел продукцию за пределами региона, и получил ее с помощью почтовых транспортных отправлений, — сообщили в направлении по связям со СМИ УМВД России по Таганрогу.