В Новосибирске внедорожник Jeep Cherokee снес мужчину на тротуаре

Сегодня днем в Дзержинском районе Новосибирска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и пешехода.
По предварительным данным ГИБДД, авария случилась около 15:10 на улице Есенина у дома № 1.
Водитель Kia Rio 1987 года рождения столкнулся с попутно двигавшимся внедорожником Jeep Grand Cherokee, которым управлял 41-летний мужчина. После столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где совершил наезд на 19-летнего пешехода, а также врезался в припаркованные автомобили.
Пострадавший молодой человек был экстренно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время медики оценивают характер полученных травм. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают точные обстоятельства аварии.