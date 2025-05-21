В Новосибирске внедорожник Jeep Cherokee снес мужчину на тротуаре

Водитель Kia Rio 1987 года рождения столкнулся с попутно двигавшимся внедорожником Jeep Grand Cherokee, которым управлял 41-летний мужчина. После столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где совершил наезд на 19-летнего пешехода, а также врезался в припаркованные автомобили.