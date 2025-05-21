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В Новосибирске внедорожник Jeep Cherokee снес мужчину на тротуаре

Перед этим его протаранила Kia Rio.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем в Дзержинском районе Новосибирска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и пешехода.

По предварительным данным ГИБДД, авария случилась около 15:10 на улице Есенина у дома № 1.

Водитель Kia Rio 1987 года рождения столкнулся с попутно двигавшимся внедорожником Jeep Grand Cherokee, которым управлял 41-летний мужчина. После столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где совершил наезд на 19-летнего пешехода, а также врезался в припаркованные автомобили.

Пострадавший молодой человек был экстренно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время медики оценивают характер полученных травм. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, которые устанавливают точные обстоятельства аварии.