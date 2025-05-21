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Попавшего в ДТП в Калмыкии водителя волгоградского автобуса взяли под стражу

В отношении мужчины была избрана мера пресечения сроком на два месяца.

Как напоминает МВД по Республике Калмыкия, авария произошла 19 мая около 2.10 ночи, на 1211-м км федеральной автодороги Р-22 Москва — Тамбов — Волгоград — Астрахань в Юстинском районе Калмыкии. В дорожно-транспортное происшествие попали микроавтобус «Фольксваген», которым управлял 40-летний житель Волгоградской области, и грузовик ФАВ, за рулем которого находился 51-летний житель Тульской области. В результате аварии на месте погибли 7 человек, еще 12 были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Следователем пункта полиции пос. Цаган Аман МО МВД России «Яшкульский» было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц».