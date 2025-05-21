В Волгоградской области от ботулизма умерли 3 человека

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, за несколько месяцев текущего года в Волгоградской области было зарегистрировано 14 случаев заражения. В результате пострадали 17 человек, трое из них скончались.
При этом все пациенты заболели после употребления продуктов домашнего приготовления.
В частности, как отметили в ведомстве, более 90% случаев связаны с употреблением вяленой и сушеной рыбы, приготовленной самостоятельно или приобретенной на несанкционированных рынках.
В остальных случаях причиной отравления стали овощные консервы, приготовленные дома.
Ботулизм — это опасное для жизни заболевание, вызываемое токсинами, которые вырабатываются бактерией Clostridium botulinum. Оно поражает нервную систему и может привести к смерти.
Споры бактерий ботулизма широко распространены в природе и окружающей среде. Они могут долго сохраняться во внешней среде, устойчивы к замораживанию и высушиванию.
При этом ботулотоксин является одним из самых сильных ядов. Его сложно обнаружить, так как он не меняет вкус или цвет продуктов. Даже маринад или рассол не помогут распознать его.
Плюс ко всему токсин может усиливаться в десятки и сотни раз под воздействием пищеварительных ферментов.