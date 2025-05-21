Краснодарцу вынесли приговор за фейки о ВС РФ и осквернение Георгиевской ленты

Однако позже приговор отменили, и дело передали на повторное рассмотрение в Краснодарский краевой суд. Причиной послужило появление нового обвинения: следствие установило, что ещё в сентябре 2022 года Яроцкий публиковал в соцсетях информацию о потерях среди российских военнослужащих на территории Украины. По мнению правоохранителей и суда, эти данные были выданы за достоверные, хотя на самом деле, как было заявлено, они не соответствовали действительности. Таким образом, к обвинению в оскорблении символа добавилось обвинение в распространении заведомо ложной информации под видом фактов.