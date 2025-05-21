Краснодарцу вынесли приговор за фейки о ВС РФ и осквернение Георгиевской ленты

40-летний Владимир Яроцкий, уроженец Пятигорска и житель Краснодара, получил 5,5 лет колонии общего режима за размещение в интернете материалов, которые суд квалифицировал как оскорбление государственных символов и распространение недостоверной информации о действиях российских вооружённых сил.
Весной 2023 года Яроцкий опубликовал в социальной сети фотографию, на которой Георгиевская лента — один из символов воинской доблести России — была изображена в уничижительном контексте. Этот поступок стал поводом для возбуждения уголовного дела. Первоначально дело рассматривал Первомайский районный суд, который приговорил мужчину к полутора годам заключения.
Однако позже приговор отменили, и дело передали на повторное рассмотрение в Краснодарский краевой суд. Причиной послужило появление нового обвинения: следствие установило, что ещё в сентябре 2022 года Яроцкий публиковал в соцсетях информацию о потерях среди российских военнослужащих на территории Украины. По мнению правоохранителей и суда, эти данные были выданы за достоверные, хотя на самом деле, как было заявлено, они не соответствовали действительности. Таким образом, к обвинению в оскорблении символа добавилось обвинение в распространении заведомо ложной информации под видом фактов.
На суде вина Яроцкого была признана доказанной по обоим эпизодам. Также выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности — в том числе за публичные призывы к экстремистской деятельности и использование нацистской символики.
Расследование вело подразделение краевого СУ СКР при оперативной поддержке регионального управления ФСБ России. Суд признал представленные материалы достаточными и вынес обвинительный приговор — 5 лет и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Яроцкий был взят под стражу прямо в зале суда. Пока приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.