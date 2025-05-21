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Двухлетний ребенок выпал из окна в Караганде

В Караганде с седьмого этажа выпал ребенок. Он скончался на месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Несчастный случай произошел сегодня по проспекту Строителей.

Оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 7-го этажа 9-ти этажного жилого дома ребенок 2023 года рождения. К сожалению, ребенок скончался на месте.

сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области

В целях недопущения несчастных случаев, связанных с падением детей из окон многоэтажек, департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области предупреждает:

— Не оставляйте детей без присмотра;

— ⁠Окна квартир где есть дети, оборудуйте специальными защитными устройствами;

— ⁠Заблокируйте оконные ручки, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

— ⁠Никогда не используйте противомоскитные сетки — дети прислоняются к ним и падают вместе с ними.

— ⁠Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.