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Обломки беспилотника упали на территории детского сада в Подмосковье

На территории детского сада «Василёк» в микрорайоне Центральный Домодедово упал фрагмент беспилотного летательного аппарата. По информации городской администрации, никто не пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Фрагмент беспилотного летательного аппарата упал на территории детского сада «Василёк» в микрорайоне Центральный города Домодедово.

Как сообщила глава администрации Евгения Хрусталева, разрушений и пострадавших в результате инцидента не оказалось. Для обеспечения безопасности детей и персонала их эвакуировали в подвал здания.

После происшествия Хрусталева лично посетила учреждение, осмотрела территорию вместе с его руководством и пообщалась с педагогами и воспитанниками. По её словам, эвакуация прошла организованно и в полном соответствии с установленным порядком действий при чрезвычайных ситуациях.