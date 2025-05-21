Обломки беспилотника упали на территории детского сада в Подмосковье

После происшествия Хрусталева лично посетила учреждение, осмотрела территорию вместе с его руководством и пообщалась с педагогами и воспитанниками. По её словам, эвакуация прошла организованно и в полном соответствии с установленным порядком действий при чрезвычайных ситуациях.