Рейс Екатеринбург-Домодедово направили на запасной аэропорт

Рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Москву вынужденно направили в другой аэропорт. Напомним, 21 мая стало известно, что Росавиация ввела в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА.