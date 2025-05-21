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Рейс Екатеринбург-Домодедово направили на запасной аэропорт

Два рейса «Уральских авиалиний» вынужденно направили на запасные аэропорты.

Источник: Комсомольская правда

Рейс «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Москву вынужденно направили в другой аэропорт. Напомним, 21 мая стало известно, что Росавиация ввела в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитых на подлете к Москве БПЛА.

Изначально самолет, следовавший в столицу, должен был приземлиться в Домодедово, однако его перенаправили во Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

— В связи со временными ограничениями, введенными в аэропорту Домодедово, рейс U6−274 Екатеринбург — Домодедово вынужденно «ушел» на запасной аэропорт, — сообщили в социальных сетях «Уральских авиалиний».

Также конечный пункт поменял рейс U6−9696 Махачкала — Жуковский. Самолет направили в аэропорт Нижнего Новгорода.

Информацию о статусе рейсов можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов.

Напомним, что недавно рейс «Уральских авиалиний» из Читы в Екатеринбург перенесли почти на сутки. Вылет задержали по техническим причинам и в связи с модификацией суточного плана полетов.