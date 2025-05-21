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В Тольятти осужденный организовал экстремистское сообщество в СИЗО

На осужденного в Тольятти завели уголовное дело за экстремистскую деятельность.

Источник: УФСИН Самарской области

В Самарской области осужденный организовал деятельность экстремистской организации. Инцидент произошел в СИЗО-4 в Тольятти, уточнили в УФСИН Самарской области. Его выявили в рамках оперативно-служебных мероприятий.

— Осужденный на территории учреждения организовал деятельность запрещенного на территории Российской Федерации движения, — прокомментировала пресс-служба регионального УФСИН.

Центральный межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по признакам состава преступления в рамках части первой статьи 282.2 УК РФ.