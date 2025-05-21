В Тольятти осужденный организовал экстремистское сообщество в СИЗО

В Самарской области осужденный организовал деятельность экстремистской организации. Инцидент произошел в СИЗО-4 в Тольятти, уточнили в УФСИН Самарской области. Его выявили в рамках оперативно-служебных мероприятий.
— Осужденный на территории учреждения организовал деятельность запрещенного на территории Российской Федерации движения, — прокомментировала пресс-служба регионального УФСИН.
Центральный межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по признакам состава преступления в рамках части первой статьи 282.2 УК РФ.