В Бурятии экс-воспитательница осуждена на пять лет за издевательства над детьми

В Бурятии вынесли приговор бывшей воспитательнице детсада. Женщину признали виновной в систематическом истязании воспитанников и ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Бурятии.
— Следствием и судом установлено, что весной-летом 2024 года женщина, работая в детском саду, систематически применяла физическое и психическое насилие к нескольким малолетним воспитанникам, а также ненадлежащим образом исполняла свои обязанности и жестоко обращалась с другими детьми, — поделились в ведомстве.
Поводом для уголовного дела стало заявление матери одной из воспитанниц, обнаружившей у дочери синяки. Виновной дали 5 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно суд запретил ей в течение двух лет после освобождения заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с воспитанием и уходом за несовершеннолетними.