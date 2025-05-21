В Бурятии экс-воспитательница осуждена на пять лет за издевательства над детьми

Поводом для уголовного дела стало заявление матери одной из воспитанниц, обнаружившей у дочери синяки. Виновной дали 5 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно суд запретил ей в течение двух лет после освобождения заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с воспитанием и уходом за несовершеннолетними.