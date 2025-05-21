В Самарской области чиновников оштрафовали из-за дошедшего до детсада пожара

В Самарской области привлекли к ответственности администрацию сельского поселения в Волжском районе. Чиновникам выписали штраф из-за пожара, который дошел до детского сада. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пожар, о котором идет речь, произошел 16 апреля 2025 года. Начался он на территории села Николаевка, а затем перешел на земли поселка Лопатино. Горел камыш. Огонь охватил территорию площадью 0,45 га. Он постепенно приближался к детскому саду «Волжская жемчужина» в Южном городе. Была угроза перехода пламени на здание, из-за чего сотрудников и малышей эвакуировали. Однако пожарные остановили возгорание на подступах к нему.
«Администрация сельского поселения не оборудовала минерализованные полосы, что позволило распространиться пожару. За допущенное нарушение назначен штраф в 400 тысяч рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.
Главе сельского поселения Черноречье внесли представление с требованием устранить нарушения. Работы по обустройству минерализованных полос были проведены.