Гражданин Молдовы пытался ввезти серебряный церковный кубок из Литвы в Беларусь

Гражданин Молдовы попытался ввезти на территорию Беларуси из соседней Литвы дорогостоящий предмет культа — церковный кубок. Как рассказали в Государственном таможенном комитете, некоторое время назад гражданин Молдовы следовал на автомобиле из Литвы через пункт пропуска «Каменный Лог».
Он выбрал красный коридор, указав в декларации временный ввоз транспортного средства. Также мужчина сообщил таможенникам, что больше никаких подлежащих декларированию товаров при себе не имеет. При досмотре у мужчины был обнаружен церковный кубок, сделанный из серебра.
Фигурант разобрал его две части, которые спрятал в рукавах куртки. Когда правонарушение вскрылось, то мужчина указал, что приобрел кубок в Молдове и вез другу в Москву. Стоимость почти килограммового кубка составляет более 1200 евро. В отношении гражданина Молдовы составлен протокол об административном правонарушении.
Другой его соотечественник пытался ввезти из Литвы еще более дорогой предмет: он не задекларировал платиновое ожерелье с драгоценными камнями. Поведение мужчины вызвало внимание у таможенников пункта пропуска «Бенякони».
В результате при досмотре багажа был обнаружен бумажный сверток, оклеенный скотчем, в котором и находилось ожерелье. Сделано оно из платины, вставки — бриллианты и фиолетовая шпинель. Стоимость украшения — около 420 тыс. рублей. В отношении этого фигуранта возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты платежей в крупном размере.
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