Гражданин Молдовы пытался ввезти серебряный церковный кубок из Литвы в Беларусь

Фигурант разобрал его две части, которые спрятал в рукавах куртки. Когда правонарушение вскрылось, то мужчина указал, что приобрел кубок в Молдове и вез другу в Москву. Стоимость почти килограммового кубка составляет более 1200 евро. В отношении гражданина Молдовы составлен протокол об административном правонарушении.