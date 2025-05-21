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Путин наградил военного врача из Башкирии орденом «За заслуги перед Отечеством»

Военврач из Башкирии получил госнаграду за спасение сотен жизней в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении военного хирурга из Башкирии Рустема Мингажева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эта награда стала признанием его самоотверженной работы по оказанию медицинской помощи раненым и больным военнослужащим в зоне специальной военной операции.

Ранее, еще будучи гражданским специалистом, он получил медаль Луки Крымского за организацию ковидного госпиталя в Уфе. Позже, уже на фронте, Мингажев был представлен к военной медали «За спасение погибавших» за спасение более 500 военных и гражданских лиц.

В должности начальника медицинского пункта полка врач под обстрелами оказывал экстренную помощь, организовывал эвакуационные пункты и лично проводил сортировку пострадавших. Он также координировал эвакуацию тяжелораненых вертолетными и автомобильными санитарными бригадами.

Еще в апреле 2022 года, работая хирургом в 13-й городской больнице, Мингажев добровольцем отправился в Донецкую Народную Республику, где за проявленный профессионализм получил Почетную грамоту от руководства Башкортостана. Осенью того же года он был мобилизован для участия в СВО.

В мирное время врач планирует продолжить развитие лапароскопической хирургии в своем медицинском учреждении.

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