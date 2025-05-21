Путин наградил военного врача из Башкирии орденом «За заслуги перед Отечеством»

Еще в апреле 2022 года, работая хирургом в 13-й городской больнице, Мингажев добровольцем отправился в Донецкую Народную Республику, где за проявленный профессионализм получил Почетную грамоту от руководства Башкортостана. Осенью того же года он был мобилизован для участия в СВО.