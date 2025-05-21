Три факультета Воронежского госуниверситета перевели на дистант из-за коммунальной аварии

Три факультета Воронежского государственного университета перевели на дистанционное обучение. Причиной стала коммунальная авария на Московском проспекте возле памятника Славы. Об этом рассказали в пресс-службе ВГУ 21 мая.
Первыми на дистант ушли исторический факультет и факультет международных отношений. Это произошло еще вчера. Географический — с 13:00 среды. Факультет журналистики пока работает в прежнем режиме.
Частично оказались затоплены стоками подвалы местных студенческих общежитий. Кроме того, вода туда поступает с перебоями. В скором времени к зданиям пообещали привести биотуалеты.
Напомним, в Коминтерновском районе на Московском проспекте возле памятника Славы в ночь на 20 мая произошел провал на канализационном коллекторе метрового диаметра. Из-за аварии на два дня перекрыли участок Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова при следовании из центра города. Помимо этого, закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова — при следовании от улицы Маршала Жукова. В связи с этим временно изменились 16 городских автобусных маршрутов.