Три факультета Воронежского госуниверситета перевели на дистант из-за коммунальной аварии

Напомним, в Коминтерновском районе на Московском проспекте возле памятника Славы в ночь на 20 мая произошел провал на канализационном коллекторе метрового диаметра. Из-за аварии на два дня перекрыли участок Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова при следовании из центра города. Помимо этого, закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова — при следовании от улицы Маршала Жукова. В связи с этим временно изменились 16 городских автобусных маршрутов.