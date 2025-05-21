22-летний нижегородец впал в кому после госпитализации с менингитом

Двадцатидвухлетний Данила был доставлен в инфекционное отделение больницы № 23 с высокой температурой и кожными высыпаниями. Медики предположили наличие менингита и провели люмбальную пункцию. Как утверждают родственники, молодой человек испытывал сильную боль и просил пить, однако ему отказали, мотивируя это отсутствием одноразовой посуды. На следующий день Данила нашли без сознания. Матери сообщили, что у сына внезапно обнаружили острое отравление метадоном, хотя результат анализа стал известен лишь утром. Семья в это не верит, утверждая, что Данила никогда не употреблял наркотические вещества. Его срочно перевели в больницу № 33, где следов наркотиков в анализах не обнаружили, подтвердив тяжёлую форму менингита. В настоящее время состояние Дани оценивается как критическое — произошла остановка сердца.