Страшное ДТП с детьми попало на видео в Кордае

ДТП произошло в селе Кордай Жамбылской области 19 мая. По данным полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz E240, двигаясь по улице Жибек Жолы, совершил наезд на двух школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.