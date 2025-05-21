Страшное ДТП с детьми попало на видео в Кордае

ДТП произошло в селе Кордай Жамбылской области 19 мая. По данным полиции, водитель автомобиля Mercedes-Benz E240, двигаясь по улице Жибек Жолы, совершил наезд на двух школьниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
В результате аварии оба пострадавших с различными травмами были доставлены в Кордайскую центральную районную больницу.
По факту происшествия начато досудебное расследование по статье 345 части 2 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью». Автомобиль находится на специализированной стоянке.