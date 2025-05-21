Экс-ректору КФУ просят назначить 25 лет лишения свободы по делу об убийстве

«Прошу признать обвиняемого виновным и назначить ему 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказала в ходе прений сторон прокурор.
Как стало известно в суде, арест, наложенный на имущество Гафурова, сохраняется на случай подачи гражданских исков.
Гафурову предъявлено обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Гафуров в 1999 году выступил заказчиком убийства предпринимателя Исрафилова. Бизнесмен был депутатом Елабужского городского совета и публично критиковал Гафурова, который в тот момент занимал пост главы Елабуги. Исрафилова застрелили в 1999 году у спорткомплекса ЦСКА в Москве.
В сентябре 2023 года Савеловский суд Москвы приговорил к 25 годам колонии главаря преступного сообщества «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой, за причастность к убийству Исрафилова. В ходе следствия он дал показания на Гафурова. Согласно показаниям Саляхова, экс-ректор также входил в ОПГ «29-й комплекс», инициатива убийства Исрафилова исходила от него. Бывший ректор вину не признает.
Гафуров занимал пост ректора КФУ с 2010 года до момента своего ареста в 2021 году.