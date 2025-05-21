Экс-ректору КФУ просят назначить 25 лет лишения свободы по делу об убийстве

Гафурову предъявлено обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Гафуров в 1999 году выступил заказчиком убийства предпринимателя Исрафилова. Бизнесмен был депутатом Елабужского городского совета и публично критиковал Гафурова, который в тот момент занимал пост главы Елабуги. Исрафилова застрелили в 1999 году у спорткомплекса ЦСКА в Москве.