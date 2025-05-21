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Экс-ректору КФУ просят назначить 25 лет лишения свободы по делу об убийстве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений сторон запросило 25 лет колонии для бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу об убийстве предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Савеловского суда Москвы.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«Прошу признать обвиняемого виновным и назначить ему 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказала в ходе прений сторон прокурор.

Как стало известно в суде, арест, наложенный на имущество Гафурова, сохраняется на случай подачи гражданских исков.

Гафурову предъявлено обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, Гафуров в 1999 году выступил заказчиком убийства предпринимателя Исрафилова. Бизнесмен был депутатом Елабужского городского совета и публично критиковал Гафурова, который в тот момент занимал пост главы Елабуги. Исрафилова застрелили в 1999 году у спорткомплекса ЦСКА в Москве.

В сентябре 2023 года Савеловский суд Москвы приговорил к 25 годам колонии главаря преступного сообщества «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой, за причастность к убийству Исрафилова. В ходе следствия он дал показания на Гафурова. Согласно показаниям Саляхова, экс-ректор также входил в ОПГ «29-й комплекс», инициатива убийства Исрафилова исходила от него. Бывший ректор вину не признает.

Гафуров занимал пост ректора КФУ с 2010 года до момента своего ареста в 2021 году.