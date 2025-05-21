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Девочка-подросток пропала в Ростовской области, ведутся поиски

Жителей Дона просят помочь в поисках пропавшей школьницы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 20 мая ищут девочку-подростка Екатерину Костенко. Она ушла из дома и все еще не вернулась, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Приметы: на вид 12−13 лет, рост 156 см, худощавое телосложение, короткие черные волосы, серо-зеленые глаза.

На момент пропажи была одета в джинсы с леопардовым принтом и водолазку серого цвета с длинным рукавом, обута в розовые кроссовки.

Правоохранители просят всех, кто видел Екатерину Костенко или знает о ее местонахождении, как можно скорее обратиться в таганрогский отдел полиции.

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