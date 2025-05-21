Прокуратура запросила для экс-ректора КФУ Гафурова 25 лет лишения свободы

В сентябре 2023 года Савеловский суд Москвы приговорил к 25 годам лишения свободы лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой, за его участие в убийстве Исрафилова. В ходе расследования Саляхов дал показания против Гафурова, утверждая, что тот также являлся членом ОПГ и был инициатором убийства. Дело экс-ректора рассматривается тем же судом. Гафуров отрицает свою вину.