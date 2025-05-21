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Прокуратура запросила для экс-ректора КФУ Гафурова 25 лет лишения свободы

Прокуратура запросила 25 лет колонии для бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова по делу об убийстве предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова, передает ТАСС.

«Прошу признать обвиняемого виновным и назначить ему 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказала в ходе прений сторон прокурор.

Гафуров обвиняется в организации заказного убийства группой лиц по предварительному сговору. Следствие полагает, что в 1999 году Гафуров заказал убийство Исрафилова, который, будучи депутатом Елабужского городского совета, критиковал занимавшего тогда пост главы Елабуги Гафурова. Исрафилов был убит в Москве возле спорткомплекса ЦСКА в 1999 году.

В сентябре 2023 года Савеловский суд Москвы приговорил к 25 годам лишения свободы лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой, за его участие в убийстве Исрафилова. В ходе расследования Саляхов дал показания против Гафурова, утверждая, что тот также являлся членом ОПГ и был инициатором убийства. Дело экс-ректора рассматривается тем же судом. Гафуров отрицает свою вину.

13 мая 2025 года стало известно об истечении сроков давности по делу Гафурова. Однако суд сохраняет право привлечь его к ответственности. В случае признания виновным пожизненное заключение Гафурову назначено быть не может из-за истечения срока давности.

Ильшат Гафуров руководил КФУ с 2010 года до своего ареста в 2021 году.