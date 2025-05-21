Прокуратура запросила для экс-ректора КФУ Гафурова 25 лет лишения свободы

«Прошу признать обвиняемого виновным и назначить ему 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказала в ходе прений сторон прокурор.
Гафуров обвиняется в организации заказного убийства группой лиц по предварительному сговору. Следствие полагает, что в 1999 году Гафуров заказал убийство Исрафилова, который, будучи депутатом Елабужского городского совета, критиковал занимавшего тогда пост главы Елабуги Гафурова. Исрафилов был убит в Москве возле спорткомплекса ЦСКА в 1999 году.
В сентябре 2023 года Савеловский суд Москвы приговорил к 25 годам лишения свободы лидера ОПГ «29-й комплекс» Адыгана Саляхова, известного как Алик Большой, за его участие в убийстве Исрафилова. В ходе расследования Саляхов дал показания против Гафурова, утверждая, что тот также являлся членом ОПГ и был инициатором убийства. Дело экс-ректора рассматривается тем же судом. Гафуров отрицает свою вину.
13 мая 2025 года стало известно об истечении сроков давности по делу Гафурова. Однако суд сохраняет право привлечь его к ответственности. В случае признания виновным пожизненное заключение Гафурову назначено быть не может из-за истечения срока давности.
Ильшат Гафуров руководил КФУ с 2010 года до своего ареста в 2021 году.