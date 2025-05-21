Руководство ростовского завода «10-ГПЗ» подозревают в хищении 1 млрд рублей

Из сообщения следует, что в рамках уголовного дела по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ) обыски провели у владельцев и руководителей ООО «10-ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Оперативники установили, что в мошеннической схеме участвовало руководство ростовского предприятия (генеральный директор и директор по экономике и финансам), а также два собственника завода.