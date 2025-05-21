Хранившему останки расчлененного трупа жителю Уфы избрали меру пресечения

Как сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда, уфимец пригласил в гости малознакомого мужчину, чтобы выпить, но застолье превратилось в избиение. Хозяин квартиры до смерти забил гостя, а затем расчленил труп, расфасовал части тела по пакетам и хранил их в своей квартире.