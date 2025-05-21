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Хранившему останки расчлененного трупа жителю Уфы избрали меру пресечения

В Уфе мужчину заключили под стражу за жестокое убийство.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе заключили под стражу 43-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в жестоком убийстве своего собутыльника.

Как сообщает пресс-служба Орджоникидзевского районного суда, уфимец пригласил в гости малознакомого мужчину, чтобы выпить, но застолье превратилось в избиение. Хозяин квартиры до смерти забил гостя, а затем расчленил труп, расфасовал части тела по пакетам и хранил их в своей квартире.

Суд заключил мужчину под стражу на срок до 18 июля 2025 года.

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