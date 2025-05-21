Испания не исключает политических мотивов убийства экс-советника Януковича

Бывший украинский чиновник Спиридон Килинкаров заявил в разговоре с «РИА Новости», что Андрей Портнов вел активную борьбу с Петром Порошенко (состоит в объединении, которое признано экстремистским и запрещено в РФ). По словам господина Килинкарова, с подачи убитого политика против экс-президента Украины было возбуждено около 40 уголовных дел.