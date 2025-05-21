Пищеблок лицея «Инноватика» в Татарстане закрыли из-за санитарных нарушений

Управление Роспотребнадзора по Татарстану провело лабораторные исследования после случаев кишечной инфекции в лицее «Инноватика» села Усады Лаишевского района.
В ходе расследования обнаружили просроченные котлеты. В помещениях школы и пищеблока некачественно проводилась уборка, для личной гигиены детей отсутствовало мыло, электросушилки на втором и третьем этаже не работали. В помещениях неправильно использовались дезинфекционные средства.
На 21 мая известно о трех экстренных извещениях о кишечной инфекции. Заболевшие лечатся амбулаторно. Пищеблок временно закрыли до получения результатов лабораторных исследований, сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.
Напомним, в Татарстане из-за отравления детей в лицее «Инноватика» завели уголовное дело.