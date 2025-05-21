Пищеблок лицея «Инноватика» в Татарстане закрыли из-за санитарных нарушений

В ходе расследования обнаружили просроченные котлеты. В помещениях школы и пищеблока некачественно проводилась уборка, для личной гигиены детей отсутствовало мыло, электросушилки на втором и третьем этаже не работали. В помещениях неправильно использовались дезинфекционные средства.