Мёртвый сын в люльке. Подозреваемой в убийстве крохи дончанке продлён арест

Полгода назад местные жители рассказывали нашему корреспонденту, что Наталья и её 56-летний супруг с уголовным прошлым (в молодости отсидел за убийство) не так давно переехали в микрорайон Дубки. До этого они ютились в общежитии на Лизы Чайкиной. Соседи вспоминали, что Владимир остепенился — вкалывал на стройке. Наталья же, по их словам, когда не пила, была адекватной, но стоило хлопнуть рюмку — превращалась в фурию: орала, ругалась матом, провоцировала окружающих на драки.