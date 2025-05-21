Мёртвый сын в люльке. Подозреваемой в убийстве крохи дончанке продлён арест

В Таганроге продлили меру пресечения матери, которая оставила в коридоре магазина мёртвого сына. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.
Напомним, немыслимая трагедия случилась в приморском городе в ноябре прошлого года. Тогда 35-летняя женщина завалилась в магазин с детской люлькой-переноской, в которой лежали два полугодовалых мальчика-близнеца. Никто даже не понял, что один из малышей был уже мёртв, а второй — на грани жизни и смерти… Подробности леденящей кровь истории напоминает Rostov.aif.ru.
«Он же мёртв!».
Таганрогский городской суд продлил срок заключения под стражу Натальи Г., обвиняемой в убийстве собственного сына, до 23 июня 2025 года включительно.
В тот день, около 10 часов утра, пьяная женщина, с трудом складывающая слова в предложения, пришла в магазин. По словам очевидцев, на вид ей можно было дать 35−40 лет. В тамбуре Наталья, как видно на кадрах с камер видеонаблюдения, оставила переноску с детьми.
Как рассказывала корреспонденту Rostov.aif.ru владелица торговой точки «Дары моря» Дарья, посетительница попросила у сотрудниц дать ей зарядку для телефона. Не найдя подходящего шнура для гаджета, она пошла попытать счастья в другом павильоне. Поиски успехом не увенчались, и женщина вернулась к детям в тамбур. И тут, по словам очевидцев, тишину нарушили громкие крики — Наталья начала орать и плакать. В этот же момент к ней подбежал муж.
«Что ты, дура, сделала? Он же мёртв», — воскликнул потрясённый супруг.
Увиденное шокировало всех: один полугодовалый малыш не подавал признаков жизни, а его брат едва дышал. Сотрудницы магазина рассказывали, что на лице одного из мальчиков была кровь. Отец ребёнка кричал и ругался. Судя по его реакции, он не думал, что в переноске лежал уже безжизненный сын. Наталья, услышав, что малыш умер, просто скрылась с места трагедии.
Медики, прибывшие на вызов, подтвердили смерть одного из мальчиков. Предположительно, ребёнок скончался от тяжёлых травм между 3 и 7 часами утра. То есть мать провела с мёртвым сыном не менее четырёх часов, не осознавая, что его уже нет в живых.
Второго малыша экстренно доставили в реанимацию детской больницы. Врачи упорно боролись за жизнь ребёнка, он долго находился без сознания, и, к счастью, медикам удалось стабилизировать состояние мальчика.
По злой иронии судьбы события развернулись в день, когда вся страна праздновала День матери. Однако, как показали страшные обстоятельства, не всякая женщина достойна носить этот статус…
Превращалась в фурию.
Сбежавшую с места происшествия Наталью вскоре задержали полицейские. Женщина была дьявольски пьяна, поэтому правоохранителям даже не сразу удалось её допросить. Придя в себя, она во всём созналась.
Ужасающее происшествие всколыхнуло всю округу. Таганрожцы даже представить себе не могли, что кто-то из соседей способен на подобное зверство. Даже несмотря на то, что соседям этой семьи известны определённые тёмные страницы их прошлого, они всё равно не могли осознать всей чудовищности поступка.
Полгода назад местные жители рассказывали нашему корреспонденту, что Наталья и её 56-летний супруг с уголовным прошлым (в молодости отсидел за убийство) не так давно переехали в микрорайон Дубки. До этого они ютились в общежитии на Лизы Чайкиной. Соседи вспоминали, что Владимир остепенился — вкалывал на стройке. Наталья же, по их словам, когда не пила, была адекватной, но стоило хлопнуть рюмку — превращалась в фурию: орала, ругалась матом, провоцировала окружающих на драки.
У женщины есть ещё один сын — 10-летний подросток от первого брака. В младенчестве непутёвая мать таскала его по злачным заведениям, а однажды даже забыла двухмесячного мальчика в «притоне» среди пьяных собутыльников. Отец подростка почти четыре года бился за право опеки над сыном через суды — Наталья не хотела отдавать ребёнка. Сейчас мальчик живёт с папой, учится на «4» и «5».
Второго малыша-близнеца, которого в измождённом состоянии мать принесла в магазин, забрал Владимир. Мужчина говорил, что теперь сам будет воспитывать сына.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Убийство и покушение на убийство малолетних детей». Расследование взял на контроль центральный аппарат Следственного Комитета России и лично глава ведомства Александр Бастрыкин.
Что дальше?
Как рассказал Rostov.aif.ru руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры», адвокат Антона Ключко, тот факт, что мера пресечения в виде заключения под стражу была снова продлена для обвиняемой, не является чем-то уникальным: это обычное дело, когда человека обвиняют в совершении особо тяжкого насильственного преступления. К тому же есть документальные подтверждения её причастности. Такая мера пресечения будет продлеваться вплоть до вынесения приговора.
«Деяния подпадают под часть 2 статьи 105 УК РФ “Убийство малолетнего”. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Но такое наказание в РФ не может применяться к женщинам. Женщине в РФ может быть назначено в виде наказания не более 30 лет лишения свободы. А отбывать наказание, в силу закона, они не могут в тюрьмах и колониях особого или строго режимов (максимум — в колонии общего режима)», — рассказал адвокат.
Он добавил, что особую роль следствие отведёт выяснению вопроса вменяемости женщины в момент совершения убийства. Так, если в результате проведения психолого-психиатрической экспертизы будет установлено, что в момент совершения преступления женщина страдала психическим заболеванием или была невменяема, ей в принципе не будет назначено наказание. Вместо этого женщину будут принудительно лечить.
«С точки зрения же криминальной субкультуры, женщины, отбывающие наказание в колонии за “детоубийство”, обладают там самым низким из возможных социальных статусов», — заключил Антон Ключко.