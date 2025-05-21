Трое задержанных по делу о зверском убийстве жены бизнесмена на Чеканах в Кишиневе отрицают свою вину: Новые подробности громкого дела

Три человека, задержанные по делу об убийстве 60-летней женщины на Чеканах, помещены под предварительный арест на 30 суток.
Главный подозреваемый, который при задержании ранил полицейского заявил, что никого не убивал, а его сын и жена «никуда ночью не выезжали».
19-летний парень будет отбывать наказание в исправительном учреждении № 10 в Гоянах, его отец — в пенитенциарном учреждении № 13 в Кишиневе. Решение может быть обжаловано в течение 3 дней.
Молодой человек не ответил на вопросы журналистов о том, знал ли он о преступной деятельности своего отца и возил ли он его на место преступления.
Напомним, что речь идет об убийстве 60-летней женщины, совершенное 15 апреля на улице Ратуш. Как сообщалось в СМИ, рядом с домом была обнаружена лестница, по которой убийца, вероятно, поднялся на второй этаж и проник в квартиру через окно. В момент преступления муж женщины находился дома, но ничего не слышал, так как спал в другой комнате. Из дома пропало 20 тысяч евро.
Найденное во время следствия спрятанное оружие схоже с тем, которое задержанный применил при проникновении в дом на Чеканах. Задержанный промышлял грабежом на территории Украины, откуда вернулся в Молдову с началом боевых действий.
Вместе с совершившим убийство в секторе Чеканы 47-летним мужчиной задержана его супруга и 18-летний сын — их считают соучастниками грабежей и нападений.
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