Трое задержанных по делу о зверском убийстве жены бизнесмена на Чеканах в Кишиневе отрицают свою вину: Новые подробности громкого дела

Напомним, что речь идет об убийстве 60-летней женщины, совершенное 15 апреля на улице Ратуш. Как сообщалось в СМИ, рядом с домом была обнаружена лестница, по которой убийца, вероятно, поднялся на второй этаж и проник в квартиру через окно. В момент преступления муж женщины находился дома, но ничего не слышал, так как спал в другой комнате. Из дома пропало 20 тысяч евро.