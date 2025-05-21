В Омске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли три человека

По данным следствия, утром 26 сентября 2020 года 35-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen Touareg по дороге «Омск-Красноярка» с друзьями после празднования рождения дочери у одного из них. В тумане на трассе он превысил скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и улетел в 2-метровый кювет. Автомобиль перевернулся. Мужчины в возрасте от 31 года до 34 лет, в том числе молодой отец, скончались, еще один пассажир получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.