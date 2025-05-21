В Омске вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли три человека

ОМСК, 21 мая — РИА Новости. Жителя Омска, признанного виновным в совершении ДТП, в котором погибли три человека, отправили в колонию на 4,5 года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, утром 26 сентября 2020 года 35-летний мужчина ехал за рулем Volkswagen Touareg по дороге «Омск-Красноярка» с друзьями после празднования рождения дочери у одного из них. В тумане на трассе он превысил скорость, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и улетел в 2-метровый кювет. Автомобиль перевернулся. Мужчины в возрасте от 31 года до 34 лет, в том числе молодой отец, скончались, еще один пассажир получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Вину в совершении преступления водитель не признал, отрицая факт нахождения за рулем автомобиля в момент ДТП. Гособвинитель просил для него 6 лет 9 месяцев колонии общего режима.
«Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы к колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, суд обязал его выплатить родственникам погибших 3,4 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда», — говорится в сообщении.
После оглашения приговора омич был взят под стражу в зале суда.
Его судили по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц).