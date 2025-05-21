У 15 тысяч жителей Башкирии диагностировали рак

В 2024 году в Башкирии у 15 175 пациентов диагностировали рак. Об этом сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин.
По его словам, среди диагностированных случаев преобладают три вида онкопатологий: новообразования молочной железы (13% от общего числа), предстательной железы (11%) и кожные онкозаболевания (11%). При этом показатель летальности от раковых заболеваний за отчетный период снизился на 11,4%.
Министр отметил, что в текущем году началась реализация федерального проекта «Продолжительная и активная жизнь», предусматривающего техническое переоснащение радиологических служб до 2030 года. Рахматуллин акцентировал внимание на планах дальнейшего развития системы онкологической помощи, включая совершенствование профилактических мероприятий, диагностических возможностей и методов терапии.
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