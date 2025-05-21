В Краснодаре мужчина закрывал 8-летнего ребенка в багажнике машины

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Все произошло на улице Валерия Гассия в апреле 2025 года. Как сообщили в соцсетях, мужчина вынеси из дома ребенка сожительницы и посадил в багажник автомобиля.
Следователи провели проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы.
«Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления СК России А. К. Масловым поставлен на контроль в следственном управлении», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.