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В Омске мать и ее грудного ребенка облили перцовым баллончиком

Следственный комитет Омской области проводит проверку по факту ЧП.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Большие Поля многодетную мать с грудничком облили из газового баллона. ЧП произошло в ходе конфликта с прохожими. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

По предварительной информации, многодетная мать с грудным ребенком в коляске сделала замечание хозяевам собаки, которая находилась рядом без намордника и ошейника. Реакции не последовало, собаку не убрали. А после, по словам очевидцев, женщине стали угрожать. Конфликт закончился тем, что ей в лицо распылили газовый баллончик. В результате чего пострадала и сама многодетная мать, и ее грудничок.

Однако сама нападавшая заявила, что инициатором конфликта стала не она, а мать с грудным ребенком. А газовый баллончик был применен в целях самообороны. Женщина стала проявлять необоснованную агрессию. По словам нападавшей, собака была на поводке и в наморднике.

Сейчас следователи проверяют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.