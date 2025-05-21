В Омске мать и ее грудного ребенка облили перцовым баллончиком

В поселке Большие Поля многодетную мать с грудничком облили из газового баллона. ЧП произошло в ходе конфликта с прохожими. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.
По предварительной информации, многодетная мать с грудным ребенком в коляске сделала замечание хозяевам собаки, которая находилась рядом без намордника и ошейника. Реакции не последовало, собаку не убрали. А после, по словам очевидцев, женщине стали угрожать. Конфликт закончился тем, что ей в лицо распылили газовый баллончик. В результате чего пострадала и сама многодетная мать, и ее грудничок.
Однако сама нападавшая заявила, что инициатором конфликта стала не она, а мать с грудным ребенком. А газовый баллончик был применен в целях самообороны. Женщина стала проявлять необоснованную агрессию. По словам нападавшей, собака была на поводке и в наморднике.
Сейчас следователи проверяют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.