Арбитраж признал недействительным договор аренды земли на Поджабном в Самаре

Природоохранная прокуратура подчеркнула: 500 «квадратов» акватории Саратовского водохранилища незаконно предоставили ООО «Омега».
Договор аренды с компанией заключили город и департамент управления имуществом. Позже на соглашение обратили внимание правоохранители и посчитали его нелегальным — землю неправильно размежевали.
Далее Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура обратилась в суд. В итоге областной Арбитраж признал схему передачи территории на острове Поджабный незаконной.
«Недействительными стало и распоряжение Территориального управления Росимущества о передаче земельного участка в части наложения на земли водного фонда», — добавили стражи порядка.
Пока решение суда не вступило в законную силу. Правоохранители пообещали проконтролировать его исполнение.
Ранее турбазу «Зеленый берег» обязали покинуть территорию нацпарка «Самарская Лука».
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