После ДТП с семью погибшими арестовали на два месяца: Водитель микроавтобуса, попавший аварию в Калмыкии, отправился в СИЗО

Судьба арестованного водителя теперь зависит от выводов экспертов и собранных доказательств. Если вина подозреваемого подтвердится, ему может грозить серьезное наказное. Так, нарушение ПДД со смертельным исходом для двух и более человек предусматривает ответственность в виде лишения свободы до семи лет. Ненадлежащее выполнение услуг с фатальными последствиями наказывается заключение на срок до десяти лет.