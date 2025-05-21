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После ДТП с семью погибшими арестовали на два месяца: Водитель микроавтобуса, попавший аварию в Калмыкии, отправился в СИЗО

В Калмыкии взяли под стражу водителя автобуса после аварии с семью погибшими.

Источник: Комсомольская правда

В СИЗО отправили водителя микроавтобуса, который в Калмыкии попал в аварию, унесшую жизни семи человек. Об этом сообщили в ГУ МВД Республики.

Напомним, ДТП произошло 19 мая около двух ночи на трассе Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Юстинском районе. «Фольксваген», который следовал по маршруту Волгоград-Астрахань с 21 пассажиром на борту, столкнулся с грузовиком FAW.

От микроавтобуса осталась груда металла — при столкновении грузовик буквально «счесал» левый борт микроавтобуса. Из-за страшного удара семь человек погибли на месте, еще 12 пострадали.

Водителя, попавшего в ДТП, доставили в суд для избрания меры пресечения. Фото: ГУ МВД Калмыкии.

Прибывшие на место спасатели оперативно отключили аккумуляторы обоих автомобилей, чтобы избежать возгорания, и ликвидировали разлив ГСМ. Медики скорой помощи отвезли в больницу пострадавших с травмами различной степени тяжести. Трое пассажиров оказались в тяжелом состоянии и их отправили в астраханский медцентр. Также на место прибыли другие экстренные службы.

Следствие возбудило уголовное дело сразу по двум статьям — «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сейчас проводятся экспертизы, включая проверку техсостояния микроавтобуса и медосвидетельствование его водителя — 40-летнего жителя Волгоградской области.

51-летний водитель грузовика, житель Тульской области, также фигурирует в деле, но его статус пока не уточняется. Материалы проверки переданы из полиции в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

Судьба арестованного водителя теперь зависит от выводов экспертов и собранных доказательств. Если вина подозреваемого подтвердится, ему может грозить серьезное наказное. Так, нарушение ПДД со смертельным исходом для двух и более человек предусматривает ответственность в виде лишения свободы до семи лет. Ненадлежащее выполнение услуг с фатальными последствиями наказывается заключение на срок до десяти лет.

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