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В Москве машина скорой налетела на стрелу экскаватора. Четверо пострадавших

На Каширском шоссе в Москве автомобиль скорой помощи столкнулся со стрелой экскаватора, установленного на тягаче с полуприцепом. В результате удара была разрушена крыша машины. Пострадали водитель медика, врач, фельдшер и санитар. Один госпитализирован, остальные получили амбулаторное лечение.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На Каширском шоссе, у пересечения с улицей Кошкина, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и строительной спецтехники.

Автомобиль скорой помощи столкнулся со стрелой экскаватора, установленного на тягаче с полуприцепом. Ковш экскаватора неожиданно выдвинулся во время движения либо при повороте транспорта. Именно в этот момент произошёл удар по крыше скорой, двигавшейся с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом — медики следовали на срочный вызов.

В результате ДТП практически полностью была разрушена крыша автомобиля скорой помощи. По информации Telegram-канала 112, пострадали четверо человек: водитель спецмашины был госпитализирован, врача, фельдшера и санитара осмотрели на месте и отпустили домой с назначением амбулаторного лечения.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося. Основной версией является возможное нарушение правил транспортировки крупногабаритной спецтехники.