В Москве машина скорой налетела на стрелу экскаватора. Четверо пострадавших

На Каширском шоссе, у пересечения с улицей Кошкина, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи и строительной спецтехники.
Автомобиль скорой помощи столкнулся со стрелой экскаватора, установленного на тягаче с полуприцепом. Ковш экскаватора неожиданно выдвинулся во время движения либо при повороте транспорта. Именно в этот момент произошёл удар по крыше скорой, двигавшейся с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом — медики следовали на срочный вызов.
В результате ДТП практически полностью была разрушена крыша автомобиля скорой помощи. По информации Telegram-канала 112, пострадали четверо человек: водитель спецмашины был госпитализирован, врача, фельдшера и санитара осмотрели на месте и отпустили домой с назначением амбулаторного лечения.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося. Основной версией является возможное нарушение правил транспортировки крупногабаритной спецтехники.