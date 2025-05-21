В Москве машина скорой налетела на стрелу экскаватора. Четверо пострадавших

Автомобиль скорой помощи столкнулся со стрелой экскаватора, установленного на тягаче с полуприцепом. Ковш экскаватора неожиданно выдвинулся во время движения либо при повороте транспорта. Именно в этот момент произошёл удар по крыше скорой, двигавшейся с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом — медики следовали на срочный вызов.