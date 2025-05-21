Поджег жилье и забаррикадировался: В Кишиневе произошёл пожар — возгорание устроил владелец квартиры, тело которого обнаружили пожарные

В Кишинёве на улице Мария Дрэган произошёл пожар в квартире на третьем этаже. По данным спасателей, возгорание устроил 44-летний владелец, который забаррикадировался внутри. Сигнал о пожаре поступил от соседей. Пожарные быстро прибыли на место. Обстоятельства расследуются.
— Пожар начался минут сорок назад, — сообщила «КП» в Молдове пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу. — По предварительной информации, человек находившийся в квартире, поджег свои вещи. Не знаем, хозяин это или нет. На месте работают три пожарных расчета, пожар уже локализован.
UPD: Источники портала PulsMedia сообщают, что недавно пожарные обнаружили в квартире тело мужчины.