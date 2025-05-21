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Машина всмятку: в Барановичском районе BMW сбил лося

Серьезное ДТП произошло вечером 20 мая на 193-м километре трассы М1 (Брест — Минск — граница России). В Барановичском районе BMW сбил лося, сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: УВД Брестского облисполкома

По предварительной информации, лось внезапно выбежал на дорогу справа налево по ходу движения машины. Удар пришелся в переднюю правую часть автомобиля — на сторону пассажирского сиденья.

В результате столкновения 29-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Животное погибло на месте. Его передали сотрудникам инспекции охраны животного и растительного мира. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

ГАИ напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными в темное время суток, особенно на загородных трассах, проходящих через лесные массивы. Наибольшее количество подобных происшествий происходит в вечернее и ночное время.