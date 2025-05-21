Машина всмятку: в Барановичском районе BMW сбил лося

По предварительной информации, лось внезапно выбежал на дорогу справа налево по ходу движения машины. Удар пришелся в переднюю правую часть автомобиля — на сторону пассажирского сиденья.
В результате столкновения 29-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Животное погибло на месте. Его передали сотрудникам инспекции охраны животного и растительного мира. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.
ГАИ напоминает водителям о необходимости быть особенно внимательными в темное время суток, особенно на загородных трассах, проходящих через лесные массивы. Наибольшее количество подобных происшествий происходит в вечернее и ночное время.