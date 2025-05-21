Воспитатели спасли 98 детей при ударе дрона ВСУ в Домодедово

Ранее сегодня Росавиация сообщала о приостановке работы московских аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский из-за беспилотной опасности. Позднее ограничения на прием и выпуск самолетов сняли. За последние три часа на подлете к Москве сбили уже 13 украинских дронов. Над Московской областью с 11:30 до 15:00 мск уничтожили три БПЛА.