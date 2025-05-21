В Ростове пожилой пешеход пострадал в ДТП во дворе дома

Пожилой пешеход пострадал в ДТП во дворе дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 21 мая около 11:30 на улице Волкова.
Водитель за рулем автомобиля Hyundai i35 при выполнении левого поворота не заметил пожилого мужчину. В результате транспортное средство сбило пешехода. Пострадавшим оказался 76-летний пенсионер. Очевидцы вызвали на место ЧП медиков. С травмами мужчину госпитализировали.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Подпишись на нас в Telegram.