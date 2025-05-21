Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове пожилой пешеход пострадал в ДТП во дворе дома

В Ростове на Волкова под колесами автомобиля едва не погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Пожилой пешеход пострадал в ДТП во дворе дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 21 мая около 11:30 на улице Волкова.

Водитель за рулем автомобиля Hyundai i35 при выполнении левого поворота не заметил пожилого мужчину. В результате транспортное средство сбило пешехода. Пострадавшим оказался 76-летний пенсионер. Очевидцы вызвали на место ЧП медиков. С травмами мужчину госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на нас в Telegram.