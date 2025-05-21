Работники МЧС спасли водителя грузового автомобиля при ДТП в Каменецком районе

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле агрогородка Видомля поступило днем 21 мая. Подразделения МЧС установили, что столкнулись фура и грузовик. В грузовике водителю зажало ноги. Самостоятельно мужчина выбраться не мог.