Работники МЧС спасли водителя грузового автомобиля при ДТП в Каменецком районе

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При ДТП в Каменецком районе работники МЧС спасли водителя грузового автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле агрогородка Видомля поступило днем 21 мая. Подразделения МЧС установили, что столкнулись фура и грузовик. В грузовике водителю зажало ноги. Самостоятельно мужчина выбраться не мог.
При помощи специального инструмента спасатели открыли двери машины и освободили ноги пострадавшего. Спасенного передали медикам, он госпитализирован. -0-