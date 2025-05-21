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Работники МЧС спасли водителя грузового автомобиля при ДТП в Каменецком районе

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле агрогородка Видомля поступило днем 21 мая. Подразделения МЧС установили, что столкнулись фура и грузовик. В грузовике водителю зажало ноги. Самостоятельно мужчина выбраться не мог.

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При ДТП в Каменецком районе работники МЧС спасли водителя грузового автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле агрогородка Видомля поступило днем 21 мая. Подразделения МЧС установили, что столкнулись фура и грузовик. В грузовике водителю зажало ноги. Самостоятельно мужчина выбраться не мог.

При помощи специального инструмента спасатели открыли двери машины и освободили ноги пострадавшего. Спасенного передали медикам, он госпитализирован. -0-