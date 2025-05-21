Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой в Слониме

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем в райцентре на ул. Брестской. 70-летний водитель легковушки марки Ford при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю мотоцикла Rockot, который двигался во встречном направлении.

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме легковушка столкнулась с мотоциклом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем в райцентре на ул. Брестской. 70-летний водитель легковушки марки Ford при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю мотоцикла Rockot, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель мотоцикла получил повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП назначена проверка. -0-