Мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой в Слониме

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем в райцентре на ул. Брестской. 70-летний водитель легковушки марки Ford при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю мотоцикла Rockot, который двигался во встречном направлении.

