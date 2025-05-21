Мотоциклист госпитализирован после столкновения с легковушкой в Слониме

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме легковушка столкнулась с мотоциклом. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня днем в райцентре на ул. Брестской. 70-летний водитель легковушки марки Ford при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю мотоцикла Rockot, который двигался во встречном направлении.
В результате аварии водитель мотоцикла получил повреждения различной степени тяжести и был доставлен в медучреждение. По факту ДТП назначена проверка. -0-