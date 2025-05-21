В Алтайском крае осужден мужчина, изуродовавший бокалом лицо девушки

Сообщается, что в августе прошлого года житель Бийска встретил в одном из ресторанов города Белокуриха знакомую, с которой у него возник конфликт. В ходе него мужчина ударил девушку бокалом по лицу, которое в результате ранения было обезображено. Также злоумышленник порезал стеклом мужчину, который попытался заступиться за потерпевшую.