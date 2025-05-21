В Алтайском крае осужден мужчина, изуродовавший бокалом лицо девушки

В Алтайском крае вынесен приговор жителю Бийска, которому инкриминировалось нанесение ранений посетителям одного из ресторанов, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.
По информации ведомства, 38-летний мужчина, ранее судимый за совершение тяжкого преступления против личности, приговорен к четырем годам десяти месяцам колонии строгого режима.
Сообщается, что в августе прошлого года житель Бийска встретил в одном из ресторанов города Белокуриха знакомую, с которой у него возник конфликт. В ходе него мужчина ударил девушку бокалом по лицу, которое в результате ранения было обезображено. Также злоумышленник порезал стеклом мужчину, который попытался заступиться за потерпевшую.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Сочи, выколовшего глаз бывшей девушке ключом от автомобиля.