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В Алтайском крае осужден мужчина, изуродовавший бокалом лицо девушки

Осужденный получил около пяти лет колонии строгого режима.

Источник: Аргументы и факты

В Алтайском крае вынесен приговор жителю Бийска, которому инкриминировалось нанесение ранений посетителям одного из ресторанов, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.

По информации ведомства, 38-летний мужчина, ранее судимый за совершение тяжкого преступления против личности, приговорен к четырем годам десяти месяцам колонии строгого режима.

Сообщается, что в августе прошлого года житель Бийска встретил в одном из ресторанов города Белокуриха знакомую, с которой у него возник конфликт. В ходе него мужчина ударил девушку бокалом по лицу, которое в результате ранения было обезображено. Также злоумышленник порезал стеклом мужчину, который попытался заступиться за потерпевшую.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Сочи, выколовшего глаз бывшей девушке ключом от автомобиля.