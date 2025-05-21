Рубио отказался оскорблять Путина

Во время обсуждения конгрессмен Билл Китинг несколько раз задавал Рубио вопрос, является ли Путин «военным преступник». Однако глава Госдепартамента уклонился от прямого ответа. «Мы не можем покончить с войной, не поговорив с господином Путиным. (…) Это человек, с которым мы ведем переговоры!», — заявил Рубио во время слушаний.