Пожар в ресторане турецкой кухни произошел на Арбате

В ресторане турецкой кухни «Мармарис», расположенном на Арбате, произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 мая, сообщил источник в экстренных службах.
На месте пожара провели эвакуацию. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Предварительно, причиной пожара стало возгорание в вытяжке. В настоящее время возгорание локализовано, сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее на Павелецкой площади загорелся ресторан. Причиной возгорания стали системы вентиляции мангала, которые загорелись на площади 20 квадратных метров. Само заведение находится в подвальном помещении семиэтажного здания. Из здания эвакуированы 40 человек.
На строительном рынке в подмосковном поселке Андреевка произошел пожар в здании чайханы. Площадь горения составила 400 квадратных метров, в тушении пожара участвовали около 25 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники.