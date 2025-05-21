Пожар в ресторане турецкой кухни произошел на Арбате

Ранее на Павелецкой площади загорелся ресторан. Причиной возгорания стали системы вентиляции мангала, которые загорелись на площади 20 квадратных метров. Само заведение находится в подвальном помещении семиэтажного здания. Из здания эвакуированы 40 человек.