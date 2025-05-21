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Пожар в ресторане турецкой кухни произошел на Арбате

В ресторане турецкой кухни «Мармарис», расположенном на Арбате, произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 мая, сообщил источник в экстренных службах.

В ресторане турецкой кухни «Мармарис», расположенном на Арбате, произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 мая, сообщил источник в экстренных службах.

На месте пожара провели эвакуацию. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Предварительно, причиной пожара стало возгорание в вытяжке. В настоящее время возгорание локализовано, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее на Павелецкой площади загорелся ресторан. Причиной возгорания стали системы вентиляции мангала, которые загорелись на площади 20 квадратных метров. Само заведение находится в подвальном помещении семиэтажного здания. Из здания эвакуированы 40 человек.

На строительном рынке в подмосковном поселке Андреевка произошел пожар в здании чайханы. Площадь горения составила 400 квадратных метров, в тушении пожара участвовали около 25 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники.