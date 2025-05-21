Бастрыкин принял участие на Международном молодежном юридическом форуме в Петербурге.
Наибольшее количество иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибывают из США, Канады, Великобритании и Грузии. Об этом 21 мая сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
«Наибольшее количество наемников пришло в ВСУ из Грузии — 712 человек, из Великобритании — 694, из США — 816, из Канады — 719», — заявил Бастрыкин. Он уточнил, что Следственный комитет завершил расследование 127 уголовных дел о наемничестве. По его словам, по результатам рассмотрения судами в отношении 97 наемников из 26 стран вынесено обвинительное заключение. Среди них — выходцы из Грузии (42 человека), США (13), Латвии (10), Великобритании (4), Франции (4), Финляндии (3), Литвы (2), а также по одному человеку из Литвы и Австралии.
Бастрыкин также отметил, что Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел, связанных с участием иностранных граждан в вооруженном конфликте на территории Украины. По его словам, российские следователи тщательно фиксируют все факты привлечения иностранных наемников и взаимодействуют с компетентными органами других стран для сбора доказательств и привлечения виновных к ответственности.
Группа наемников из частной военной компании Mozart была захвачена российскими военными в населенном пункте Новоандреевка Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его утверждению, факт пленения подтверждается найденными у задержанных документами, а также изъятыми радиостанциями.
Кроме того, российские подразделения в Запорожской области предотвратили попытку контратаки вооруженных сил противника в районе Работино, уничтожив при этом две боевые машины пехоты M2 Bradley. В районе населенного пункта Малая Токмачка были ликвидированы три танка Leopard 1A5, а также разрушено укрепленное укрытие украинских военнослужащих, передает «Царьград».