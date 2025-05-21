Бастрыкин раскрыл, из каких стран больше всего наемников в ВСУ

«Наибольшее количество наемников пришло в ВСУ из Грузии — 712 человек, из Великобритании — 694, из США — 816, из Канады — 719», — заявил Бастрыкин. Он уточнил, что Следственный комитет завершил расследование 127 уголовных дел о наемничестве. По его словам, по результатам рассмотрения судами в отношении 97 наемников из 26 стран вынесено обвинительное заключение. Среди них — выходцы из Грузии (42 человека), США (13), Латвии (10), Великобритании (4), Франции (4), Финляндии (3), Литвы (2), а также по одному человеку из Литвы и Австралии.