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Следствие установило главу террористической ячейки, напавшей на полицейских в Махачкале

Следственный комитет России выявил организатора нападения на полицейских в Махачкале. Им оказался 41-летний уроженец Дагестана, в настоящее время находящийся за рубежом. По данным следствия, с января 2025 года он вёл вербовочную деятельность, вербуя участников для террористической ячейки и присылая им инструкции в мессенджерах, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Источник: Life.ru

СК РФ установил организатора нападения на полицейских в Дагестане. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения 5 мая 2025 года на территории города Махачкалы двумя местными жителями террористического акта, при оперативном сопровождении республиканского УФСБ и МВД по РД, установлен 41-летний уроженец республики, причастный к вовлечению указанных лиц к совершению преступлений террористической направленности», — говорится в публикации.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статьям о террористической деятельности. Материалы объединены с ранее заведёнными производствами. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, 5 мая в Махачкале вооружённые боевики совершили нападение на пост ДПС. Погибли двое полицейских, также были ликвидированы двое террористов. Одного из нападавших убил в рукопашной схватке сотрудник полиции Мурад Магомедов, серьёзно при этом пострадав. Позже его родные рассказали, что отважный боец идёт на поправку.