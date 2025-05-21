Следствие установило главу террористической ячейки, напавшей на полицейских в Махачкале

Следственный комитет России выявил организатора нападения на полицейских в Махачкале. Им оказался 41-летний уроженец Дагестана, в настоящее время находящийся за рубежом. По данным следствия, с января 2025 года он вёл вербовочную деятельность, вербуя участников для террористической ячейки и присылая им инструкции в мессенджерах, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.