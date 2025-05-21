Мишонова: Воспитатели спасли 98 ребят при падении дрона у детсада в Домодедове

В подмосковном Домодедове воспитатели спасли жизни 98 воспитанникам, когда оперативно среагировали на падение обломков беспилотника на территории детсада и увели всех в подвал здания, хотя в тот момент был тихий час. Об этом рассказала в телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова.