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Мишонова: Воспитатели спасли 98 ребят при падении дрона у детсада в Домодедове

В подмосковном Домодедове воспитатели спасли жизни 98 воспитанникам, когда оперативно среагировали на падение обломков беспилотника на территории детсада и увели всех в подвал здания, хотя в тот момент был тихий час. Об этом рассказала в телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова.

Источник: Life.ru

«На ммоент падения беспилотника в садике находилось 98 детей, сейчас все они дома, с родителями. Воспитатели услышали опасные звуки и сразу же повели детей в подвальное помещение. Все действия были оперативными и правильными», — уточнила омбудсмен.

Напомним, система ПВО сработала сегодня утром и в подмосковном Домодедове. Фрагмент украинского беспилотника упал на территории детского сада «Василёк». Воспитатели сразу увели всех детей в подвал здания, никто не пострадал. Информацию подтвердила глава городского округа Евгения Хрусталёва. В Сети появилось видео воронки после падения дрона.